Жозе Моуринью: "После финала Лиги чемпионов-2010 не вернулся в Милан, потому что тогда бы не смог уехать в "Реал"

Бывший главный тренер "Интера" Жозе Моуринью рассказал, что ему тяжело далось решение покинуть миланский клуб. Специалист возглавлял "Интер" с 2008 по 2010 год. В 2010 году он выиграл Лигу чемпионов, после чего перешел в "Реал".

- Причина, по которой я не вернулся в Милан после этой игры, в том, что я подумал: если я вернусь в Милан, то никогда не поеду в "Реал". Я хотел убежать от эмоций, - цитирует Football Italia Моуринью. - Я даже не пошел в раздевалку, так как не смог бы контролировать себя.

Я решил перейти в "Реал". Я еще не подписал контракт, но я принял решение. Я дважды сказал им "нет", но третий раз это было невозможно.

Я знал и боялся, что возвращение в Милан ради празднования Лиги чемпионов, заставит меня передумать. Это была моя ошибка. Я скучаю по своим игрокам. Нельзя вернуть время вспять, нельзя пережить моменты снова, но я скучаю по ним.