Пике повторил рекорд Роберто Карлоса по голам защитников в Лиге чемпионов

Защитник «Барселоны» Жерар Пике забил единственный гол своей команды в матче Лиги чемпионов против киевского «Динамо» (1:0). Благодаря этому он установил новый рекорд.

? Most goals by defenders in the Champions League:



1?6? Gerard Piqu?

1?6? Roberto Carlos

1?5? Sergio Ramos

1?5? Iv?n Helguera

1?2? Dani Alves#UCL pic.twitter.com/TobChipqQo — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 20, 2021

Как сообщает официальный Twitter Лиги чемпионов, это 16-й мяч футболиста в ЛЧ. Он сравнялся с Роберто Карлосом по этому показателю среди защитников. Он обогнал игрока «ПСЖ» Серхио Рамоса, ранее выступавшего за «Реал». У него в активе 15 голов.

«Барселона» одержала первую победу в текущей ЛЧ.