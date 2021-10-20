Пике повторил рекорд Роберто Карлоса по голам защитников в Лиге чемпионов
22:07
Защитник «Барселоны» Жерар Пике забил единственный гол своей команды в матче Лиги чемпионов против киевского «Динамо» (1:0). Благодаря этому он установил новый рекорд.
? Most goals by defenders in the Champions League:— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 20, 2021
1?6? Gerard Piqu?
1?6? Roberto Carlos
1?5? Sergio Ramos
1?5? Iv?n Helguera
1?2? Dani Alves#UCL pic.twitter.com/TobChipqQo
Как сообщает официальный Twitter Лиги чемпионов, это 16-й мяч футболиста в ЛЧ. Он сравнялся с Роберто Карлосом по этому показателю среди защитников. Он обогнал игрока «ПСЖ» Серхио Рамоса, ранее выступавшего за «Реал». У него в активе 15 голов.
«Барселона» одержала первую победу в текущей ЛЧ.
Читайте также
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю