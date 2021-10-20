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Пике повторил рекорд Роберто Карлоса по голам защитников в Лиге чемпионов

22:07
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике забил единственный гол своей команды в матче Лиги чемпионов против киевского «Динамо» (1:0). Благодаря этому он установил новый рекорд.

Как сообщает официальный Twitter Лиги чемпионов, это 16-й мяч футболиста в ЛЧ. Он сравнялся с Роберто Карлосом по этому показателю среди защитников. Он обогнал игрока «ПСЖ» Серхио Рамоса, ранее выступавшего за «Реал». У него в активе 15 голов.

«Барселона» одержала первую победу в текущей ЛЧ.

Барселона — Динамо К

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Евгений Петров все материалы автора

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