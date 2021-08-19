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Жезуш уверен, что «Бенфика» сможет выйти в групповой этап Лиги чемпионов

10:36
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Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш прокомментировал победу над ПСВ (2:1) в первом матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов.

«Голы на выезде сейчас не учитываются, но 2:0 намного лучше, чем 2:1. На этой стадии фактор домашней игры или гостевой не учитывается. Каждый может выиграть.

На этот раз нам противостоит очень сильный соперник, но мы уверены, что сможем выйти в групповой этап", — приводит слова Жезуша официальный сайт УЕФА.

Ответный матч состоится в Эйндховене 24 августа.

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032633--benfica-vs-psv/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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