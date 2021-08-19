Жезуш уверен, что «Бенфика» сможет выйти в групповой этап Лиги чемпионов
10:36
Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш прокомментировал победу над ПСВ (2:1) в первом матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов.
«Голы на выезде сейчас не учитываются, но 2:0 намного лучше, чем 2:1. На этой стадии фактор домашней игры или гостевой не учитывается. Каждый может выиграть.
На этот раз нам противостоит очень сильный соперник, но мы уверены, что сможем выйти в групповой этап", — приводит слова Жезуша официальный сайт УЕФА.
Ответный матч состоится в Эйндховене 24 августа.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032633--benfica-vs-psv/
Читайте также
«Мы едем на ЧЕ не отдыхать после Олимпиады, никто не снимал задачи побеждать». Тетюхин — о предстоящем Евро и ЧМ-2022
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю