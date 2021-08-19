УЕФА отменил наказание сотрудника «Вентспилса», обвинявшегося в попытке подкупа Лапочкина

Апелляционная инстанция УЕФА 19 августа вынесла решение по апелляции администратора латвийского «Вентспилса» Николая Дякина, обвинявшегося в попытке подкупа российского рефери Сергея Лапочкина.

Как сообщает юридическая компания SILA International Lawyers, с Дякина был снят четырехлетний запрет на осуществление любой деятельности связанной с футболом.

В июне «Вентспилс» был исключен из числа участников еврокубков на семь следующих сезонов.