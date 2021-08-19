УЕФА отменил наказание сотрудника «Вентспилса», обвинявшегося в попытке подкупа Лапочкина
Апелляционная инстанция УЕФА 19 августа вынесла решение по апелляции администратора латвийского «Вентспилса» Николая Дякина, обвинявшегося в попытке подкупа российского рефери Сергея Лапочкина.
Как сообщает юридическая компания SILA International Lawyers, с Дякина был снят четырехлетний запрет на осуществление любой деятельности связанной с футболом.
В июне «Вентспилс» был исключен из числа участников еврокубков на семь следующих сезонов.
Ранее УЕФА дисквалифицировал российского арбитра Сергея Лапочкина на 10 лет. В 2018 году он не сообщил сотрудникам УЕФА о том, что на него выходили люди, которые просили обеспечить результат матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 «Вентспилс» — «Бордо» (0:1). Игра состоялась 26 июля 2018 года.
Дополнительная информация:
http://ru.silalawyers.com/apellyacionnaya-instanciya-uefa-otmenila-4-letnij-zapret-na-osushestvlenie-lyuboj-svyazannoj-s-futbolom-deyatelnosti-administratoru-fk-ventspils-latviya-nikolayu-dyakinu-obvinennomu-v-popytke-podku/
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