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Тренер «Лудогорца» Дамбраускас объяснил поражение от «Мальме»

00:48
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Главный тренер «Лудогорца» Вальдас Дамбраускас поделился впечатлениями после матча с «Мальме» (0:2) в четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов.

«Сегодня «Мальме» был лучшей командой, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 19 августа. – Мы не могли справиться с их контрпрессингом, это был решающий фактор в матче. У «Мальме» были моменты, у нас было несколько опасных ситуаций, но голы меняют игру.

Мы найдем способ все изменить во втором матче. Для многих игроков это первое участие в плей-офф раунде Лиги чемпионов, имело место напряжение. Возможно, мы перегорели перед матчем, так как слишком ждали эту игру.

Мы отправляемся домой с опытом. Мы должны сделать выводы из наших ошибок и собраться на ответный матч. Мне нужно проанализировать и подумать, чтобы составить лучший план на игру во вторник».

Ответный матч состоится 24 августа.

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Евгений Петров все материалы автора

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