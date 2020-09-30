«Зенит»: «Нас боятся больше, чем «ПСЖ», «Севилью» и «Порту»

«Зенит» в официальном Twitter опубликовал промежуточные результаты голосования УЕФА перед жеребьевкой группового турнира Лиги чемпионов. Болельщикам предложили выбрать, кого из соперников из первой корзины им хотелось бы избежать.

Подавляющее большинство проголосовало за действующего обладателя трофея «Баварию» — 50 процентов. За «Зенит» же проголосовало 4 процента подписчиков, при том, что «Севилья», «ПСЖ» и «Порту» получили по 3 процента голосов.

«Нас боятся больше, чем «ПСЖ», «Севилью» и «Порту»!» — прокомментировала пресс-служба «Зенита» голосование.

Жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов состоится 1 октября.