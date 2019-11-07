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«Ювентус» не выделил Роналду лучший номер в московском отеле

18:48
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«Ювентус» перед московским матчем Лиги чемпионов против «Локомотива» (2:1) решил жить недалеко от стадиона и не в фешенебельной гостинице. Нападающего туринцев Криштиану Роналду, как и на любом выезде, сопровождали три охранника: клубный, личный и от страховки. Секьюрити приезжали в Москву еще за несколько недели до матча и изучали и прорабатывали маршруты «Ювентуса» по городу: аэропорт, отель, стадион, сообщает журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

Как только «Ювентус» выбрал отель (еа инспекцию еще в октября приезжал вице-президент клуба Павел Недвед), менеджеры гостиницы тут же предложили лучший номер Криштиану Роналду. Однако «Ювентус» ответил категорическим отказом: все игроки команды живут в одинаковых номерах.

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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