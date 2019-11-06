Юрий Семин: «Мне понравилось, как «Интер» сыграл с «Ювентусом», но «Локомотив» сыграет в своем стиле»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин — о матче с «Ювентусом» в Лиге чемпионов. Он отметил, что смотрел матч чемпионата Италии «Интер» — «Ювентус» (1:2), и ему понравилось, как сыграл миланский клуб.

— Мне понравилось, как «Интер» сыграл с «Ювентусом», — сказал Семин в эфире «Матч ТВ». — «Локомотив» будет играть в стиле «Интера»? «Локомотив» будет играть в стиле «Локомотива».

Матч «Локомотив» — «Ювентус» начнется в 20.55 по московскому времени.