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Юрий Семин: «Мне понравилось, как «Интер» сыграл с «Ювентусом», но «Локомотив» сыграет в своем стиле»

20:29
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин — о матче с «Ювентусом» в Лиге чемпионов. Он отметил, что смотрел матч чемпионата Италии «Интер» — «Ювентус» (1:2), и ему понравилось, как сыграл миланский клуб.

— Мне понравилось, как «Интер» сыграл с «Ювентусом», — сказал Семин в эфире «Матч ТВ». — «Локомотив» будет играть в стиле «Интера»? «Локомотив» будет играть в стиле «Локомотива».

Матч «Локомотив» — «Ювентус» начнется в 20.55 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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