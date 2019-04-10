Юрген Клопп: "2:0 - очень хороший результат матча с "Порту"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп - о матче с "Порту" (2:0) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

- Я доволен, хотя впереди очень сложный ответный поединок. Мы забили два красивых гола и контролировали ход матча большую его часть. 2:0 - очень хороший результат. Мне игра понравилась, и мы смогли сохранить свои ворота на замке, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Мы знали, что нельзя решить вопрос по выходу в полуфинал в первой игре. И должны быть готовы к тому, что в Португалии нам устроят теплый прием.

Второй наш гол - гол мирового класса. Очень хорошую комбинацию разыграла моя команда. Во втором тайме мы чуть растеряли ритм, стали играть с меньшей направленностью на ворота оппонента. Нужно было чаще забрасывать мяч за спины защитникам "Порту". Но тут особенно нечего критиковать, все и так очевидно.

Ответная игра состоится 17 апреля.

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