Юго Ллорис: "Усложним жизнь "Сити", если начнем матч с настроем забивать голы"

Вратарь "Тоттенхэма" Юго Ллорис перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" заявил, что его команда должна начать матч с голевым настроем.

- Завтра будет другая игра, хотя у нас есть небольшое преимущество, - приводит слова Ллориса официальный сайт УЕФА. - Перед этой встречей важно иметь амбиции. Мы усложним жизнь "Сити", если начнем матч с настроем забивать голы.

Кейн? Его очень сложно заменить. Но все остальные игроки будут готовы помочь команде. Каждый постарается максимально выложиться.

Первый матч между "Тоттенхэмом" и "Сити" завершился минимальной победой "шпор" на своем поле (1:0).

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