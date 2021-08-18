«Янг Бойз» в меньшинстве удержал победный счет в матче против «Ференцвароша», «Мальме» победил «Лудогорец»
18 августа 2021, 23:56
Швейцарский «Янг Бойз» на своем поле одолел венгерский «Ференцварош» со счетом 3:2 в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Причем с середины второго тайма хозяева поля играли в меньшистве.
В другом матче этой стадии шведский «Мальме» у себя дома победил болгарский «Лудогорец».
Лига чемпионов
4-й отборочный раунд
«Янг Бойз» (Швейцария) — «Ференцварош» (Венгрия) — 3:2 (2:1)
«Мальме» (Швеция) — «Лудогорец» (Болгария) — 2:0 (1:0)
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