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«Янг Бойз» в меньшинстве удержал победный счет в матче против «Ференцвароша», «Мальме» победил «Лудогорец»

18 августа 2021, 23:56
18 августа. «Янг Бойз» — «Ференцварош» — 3:2. Фото ФК «Янг Бойз»
18 августа. «Янг Бойз» — «Ференцварош» — 3:2. Фото ФК «Янг Бойз»
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Швейцарский «Янг Бойз» на своем поле одолел венгерский «Ференцварош» со счетом 3:2 в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Причем с середины второго тайма хозяева поля играли в меньшистве.

В другом матче этой стадии шведский «Мальме» у себя дома победил болгарский «Лудогорец».

Лига чемпионов

4-й отборочный раунд

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Ференцварош» (Венгрия) — 3:2 (2:1)

«Мальме» (Швеция) — «Лудогорец» (Болгария) — 2:0 (1:0)

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Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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