«Янг Бойз» в меньшинстве удержал победный счет в матче против «Ференцвароша», «Мальме» победил «Лудогорец»

Швейцарский «Янг Бойз» на своем поле одолел венгерский «Ференцварош» со счетом 3:2 в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Причем с середины второго тайма хозяева поля играли в меньшистве.

В другом матче этой стадии шведский «Мальме» у себя дома победил болгарский «Лудогорец».

Лига чемпионов

4-й отборочный раунд

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Ференцварош» (Венгрия) — 3:2 (2:1)

«Мальме» (Швеция) — «Лудогорец» (Болгария) — 2:0 (1:0)