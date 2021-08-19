Болельщики «Монако» признали Головина лучшим игроком матча с «Шахтером»

«Монако» проиграл «Шахтеру» (0:1) в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. После игры болельщики монегасков признали российского полузащитника Александра Головина лучшим игроком встречи.

«Среди опасных моментов особенно запомнился удар с расстояния 20 метров от полузащитника сборной России в начале второго тайма. С 42 касаниями мяча и 85 процентами точности передач он мог также стать автором голевой передачи на Бенуа Бадиашиле с очень хорошо выполненного углового. К сожалению, удар головой от защитника получился мимо ворот «Шахтера», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Головин в этом сезоне впервые был признан болельщиками лучшим игроком матча. Ранее награду получали Орельен Тшуамени, Страхиня Павлович, а также дважды Желсон Мартинш.