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Болельщики «Монако» признали Головина лучшим игроком матча с «Шахтером»

00:08
Александр Головин. Фото asmonaco.com
Александр Головин. Фото asmonaco.com
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«Монако» проиграл «Шахтеру» (0:1) в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. После игры болельщики монегасков признали российского полузащитника Александра Головина лучшим игроком встречи.

«Среди опасных моментов особенно запомнился удар с расстояния 20 метров от полузащитника сборной России в начале второго тайма. С 42 касаниями мяча и 85 процентами точности передач он мог также стать автором голевой передачи на Бенуа Бадиашиле с очень хорошо выполненного углового. К сожалению, удар головой от защитника получился мимо ворот «Шахтера», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Головин в этом сезоне впервые был признан болельщиками лучшим игроком матча. Ранее награду получали Орельен Тшуамени, Страхиня Павлович, а также дважды Желсон Мартинш.

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Евгений Козинов все материалы автора

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