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14 марта, 04:21

Соммер: «Шансы были у обеих команд, но все решили мелочи»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Ян Соммер.
Фото Reuters

Вратарь «Интера» Ян Соммер прокомментировал поражение от «Атлетико» (1:2, пен. — 2:4) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Тяжелое поражение, очень тяжелое. Мы могли забить больше. У нас были хорошие шансы, но мы ими не воспользовались. На этом уровне это так. Шансы были у обеих команд, но все решили мелочи. Конечно же, мы разочарованы. Мы вылетели из Лиги чемпионов после очень тяжелого поражения. Но у нас очень хорошая команда. Мы должны высоко держать голову и двигаться дальше», — цитирует пресс-служба УЕФА Соммера.

«Атлетико» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится 15 марта. Первые матчи этой стадии пройдут 9-10 апреля.

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