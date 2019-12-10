Ян Облак: «Атлетико» сделает все возможное для победы над «Локомотивом»

Вратарь «Атлетико» Ян Облак — о матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Локомотивом». Голкипер надеется, что не слишком удачное выступление команды по ходу сезона не отразится на грядущей встрече.

— Все пошло не так, как планировалось в прошлом месяце, и нам немного не повезло. — цитирует словенца официальный сайт мадридцев. — Но мы были хороши в обороне на протяжении всего сезона, не должны слишком беспокоиться. Болельщики поддерживают нас, победы придут. Мы должны выиграть матч и сделаем для этого все возможное.

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