16:57 6 декабря | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Ян Фертонген: "Рад, что Алдервейрелд может сыграть с ЦСКА"

0
0
0

Защитник "Тоттенхэма" Ян Фертонген в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА заявил, что рад возвращению в строй своего партнера Тоби Алдервейрелда.

– Очень рад, что Тоби Алдервейрелд вернулся в строй, – приводит официальный сайт УЕФА слова Фертонгена. – Он отличный футболист и друг, но не я решаю, кто будет играть. Приятно видеть Тоби здоровым, как и всех остальных. Эрик Дайер тоже выступает здорово. Мне нравится играть в еврокубках. Конечно, я предпочитаю Лигу чемпионов. Сил на два матча в неделю у нас хватит, поэтому лучше играть два поединка, чем один.

Опрос

Выйдет ли ЦСКА в плей-офф Лиги Европы?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 6-й тур
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ