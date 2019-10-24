Вячеслав Караваев: «У «Зенита» нет права на ошибку»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев после поражения от «Лейпцига» в 3-м туре Лиги чемпионов признался, что у игроков остались отрицательные эмоции.

— Естественно, отрицательные эмоции. Проиграли... Тяжело сказать, заслуженно или нет, — приводит пресс-служба клуба слова Караваева. — Начало второго тайма получилось ужасным, пропустили два гола. Трудно было вернуться в игру. Пытались создать какие-то моменты, но не получилось.

— Вы сегодня выглядели здорово. Довольны собой?

— Естесственно, не доволен. В первую очередь, мы играем в команде, поэтому если команда проиграла, я не могу быть доволен собой.

Сейчас надо восстановиться, в первую очередь. У «Зенита» нет права на ошибку. Нужно продолжать работать и брать три очка в ближайшем матче.

РБ Лейпциг — Зенит

«Лейпциг» — «Зенит»: видео всех голов // Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр