«Нет времени расстраиваться». Караваев — о двух поражениях «Зенита»
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».
— Когда прошла жеребьевка, Криштиану Роналду еще был игроком «Ювентуса», но вскоре он перешел в «Манчестер Юнайтед». Вы больше расстроились, что не сыграете против такого именитого футболиста, или обрадовались тому, что состав «Ювентуса» таким образом ослабел?
— Если честно, мы не думаем об этом. Думаем о команде. В «Ювентусе» всегда было много исполнителей и топовых футболистов помимо Криштиану Роналду.
— Нет ли нервозности в команде после двух поражений подряд?
— Нервозности нет. Нас ждет тяжелая игра. Это Лига чемпионов. У нас нет времени расстраиваться, надо готовиться и стараться брать очки.
Матч «Зенит» — «Ювентус» состоится завтра, 20 октября. Начало — в 22.00 (мск).
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