Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

— Когда прошла жеребьевка, Криштиану Роналду еще был игроком «Ювентуса», но вскоре он перешел в «Манчестер Юнайтед». Вы больше расстроились, что не сыграете против такого именитого футболиста, или обрадовались тому, что состав «Ювентуса» таким образом ослабел?

— Если честно, мы не думаем об этом. Думаем о команде. В «Ювентусе» всегда было много исполнителей и топовых футболистов помимо Криштиану Роналду.

— Нет ли нервозности в команде после двух поражений подряд?

— Нервозности нет. Нас ждет тяжелая игра. Это Лига чемпионов. У нас нет времени расстраиваться, надо готовиться и стараться брать очки.

Матч «Зенит» — «Ювентус» состоится завтра, 20 октября. Начало — в 22.00 (мск).