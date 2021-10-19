«Никаких проблем с Деяном нет». Семак оценил игру Ловрена

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

— После поражения от «Арсенала» Деян Ловрен сказал, что на тренировках команда не слишком хорошо отрабатывает завершение атак. Что вы об этом думаете? Как вам игра Ловрена в целом?

— Никаких проблем с Деяном нет. Что касается индивидуальных качеств, то на протяжении всего сезона кто-то играет лучше или хуже. Это нормально. Сложно выделить игрока, который проходит ровно весь сезон без спадов. По другому вопросу — если плохо завершаем на тренировках, то плохо завершаем и в игре. Связь есть: плохо тренируешься — плохо играешь.

По игре в Туле у меня нет претензий к ребятам. Создали много. Пропустили контратаку, которая привела к первому мячу. Это была единственная грубая оплошность линии обороны. Нужно забивать раньше в таких матчах, чтобы игра раскрывалась и была возможность больше создавать и забивать. Одного мяча достаточно «Ювентусу», но не нам. Всем нужно работать.

Матч «Зенит» — «Ювентус» состоится завтра, 20 октября. Начало — в 22.00 (мск).