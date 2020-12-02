Лига чемпионов
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Лига чемпионов: результаты матчей 2 декабря

10:15
Игроки ФК &quot;Зенит&quot;. Фото ФК «Зенит»
Игроки ФК &quot;Зенит&quot;. Фото ФК «Зенит»
Игры 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов в среду.

Группа F

Брюгге — Зенит

Брюгге. Стадион «Ян Бреи?дел». 23.00 (Матч ТВ — 22.55)

Брюгге — Зенит

Боруссия Д — Лацио

Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк». 23.00 (Матч Футбол 3- 1.00)

Боруссия Д — Лацио

Группа E

Краснодар — Ренн

Краснодар. Стадион «Краснодар». 20.55 (Матч ТВ — 20.00)

Краснодар — Ренн

Севилья — Челси

Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан». 23.00 (Матч Футбол 3 — 22.45)

Севилья — Челси

Группа G

Ференцварош — Барселона

Будапешт. Стадион «Пушкаш Арена». 23.00 (Матч Игра — 22.45)

Ференцварош — Барселона

Ювентус — Динамо К

Турин. Стадион «Алльянц». 23.00 (Матч Футбол 2 — 22.50)

Ювентус — Динамо К

Группа H

Истанбул ББ — Лейпциг

Стамбул. Стадион «Башакшехир Фатих Терим». 20.55 (Матч Премьер — 20.50)

Истанбул Башакшехир — РБ Лейпциг

Манчестер Юнайтед — ПСЖ

Манчестер. Стадион «Олд Траффорд». 23.00 (Матч Футбол 1 — 22.50)

Манчестер Юнайтед — ПСЖ

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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