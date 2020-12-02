Лига чемпионов: результаты матчей 2 декабря
10:15
Игры 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов в среду.
Группа F
Брюгге — Зенит
Брюгге. Стадион «Ян Бреи?дел». 23.00 (Матч ТВ — 22.55)
Боруссия Д — Лацио
Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк». 23.00 (Матч Футбол 3- 1.00)
Группа E
Краснодар — Ренн
Краснодар. Стадион «Краснодар». 20.55 (Матч ТВ — 20.00)
Севилья — Челси
Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан». 23.00 (Матч Футбол 3 — 22.45)
Группа G
Ференцварош — Барселона
Будапешт. Стадион «Пушкаш Арена». 23.00 (Матч Игра — 22.45)
Ювентус — Динамо К
Турин. Стадион «Алльянц». 23.00 (Матч Футбол 2 — 22.50)
Группа H
Истанбул ББ — Лейпциг
Стамбул. Стадион «Башакшехир Фатих Терим». 20.55 (Матч Премьер — 20.50)
Манчестер Юнайтед — ПСЖ
Манчестер. Стадион «Олд Траффорд». 23.00 (Матч Футбол 1 — 22.50)
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«Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» одержат победы в группе Лиги чемпионов-2020?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур
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