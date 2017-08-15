Воспитанник "Ливерпуля" забил сумасшедший гол "Хоффенхайму"

"Ливерпуль" обыгрывает "Хоффенхайм" со счетом 1:0 по ходу первого матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Единственный мяч ударом со штрафного забил воспитанник английского клуба – полузащитник Трент Александер-Арнольд.
Отметим, что 18-летний футболист дебютировал за "Ливерпуль" еще в декабре 2016 года.
Trent Alexander-Arnold, remember the name. pic.twitter.com/EcACpDKBId– Anfield Express (@AnfieldExpress) 15 августа 2017 г.
баламошка
Самое удивительное то, что в отборе ЛЧ 18-летнему парню вообще дали этот штрафной пробить. Видимо, плюхает штрафные ого-го!) Поглядим-увидим.
00:21
SportF@n
в каком месте он сумасшедший? обычный гол со штрафного
23:38 15 августа