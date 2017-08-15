23:10 15 августа | Футбол — Лига чемпионов

Воспитанник "Ливерпуля" забил сумасшедший гол "Хоффенхайму"

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"Ливерпуль" обыгрывает "Хоффенхайм" со счетом 1:0 по ходу первого матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Единственный мяч ударом со штрафного забил воспитанник английского клуба – полузащитник Трент Александер-Арнольд.

Отметим, что 18-летний футболист дебютировал за "Ливерпуль" еще в декабре 2016 года.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Самое удивительное то, что в отборе ЛЧ 18-летнему парню вообще дали этот штрафной пробить. Видимо, плюхает штрафные ого-го!) Поглядим-увидим.

00:21

SportF@n

в каком месте он сумасшедший? обычный гол со штрафного

23:38 15 августа