Воспитанник "Ливерпуля" забил сумасшедший гол "Хоффенхайму"

"Ливерпуль" обыгрывает "Хоффенхайм" со счетом 1:0 по ходу первого матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Единственный мяч ударом со штрафного забил воспитанник английского клуба – полузащитник Трент Александер-Арнольд.

Отметим, что 18-летний футболист дебютировал за "Ливерпуль" еще в декабре 2016 года.