Во втором отборочном раунде Лиги чемпионов ПСВ сыграет с "Базелем"

Состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги чемпионов. В "пути претендентов" голландский ПСВ встретится с "Базелем" из Швейцарии, а "Виктория" из чешской Пльзени сыграет против греческого "Олимпиакоса".

Первые матчи пройдут 23 и 24 июля, ответные - 30-31 июля.

Путь чемпионов

"Астана" (Казахстан)/ЧФР (Румыния) - "Маккаби" ТА (Израиль)

БАТЭ (Белоруссия)/"Пяст" (Польша) - "Линфилд" (Северная Ирландия)/"Русенборг" (Норвегия)

"Нью-Сэйнтс" (Уэльс)/победитель предварительного раунда - "Копенгаген" (Дания)

"Ференцварош" (Венгрия)/"Лудогорец" (Болгария) - "Дюделанж" (Люксембург)/"Валетта" (Мальта)

"Дандолк" (Ирландия)/"Рига" (Латвия) - "Партизани" (Албания)/"Карабах" (Азербайджан)

"Шериф" (Молдавия)/"Сабуртало" (Грузия) - "Динамо" Зг (Хорватия)

"Селтик" (Шотландия)/"Сараево" (Босния и Герцеговина) - "Нымме Калью" (Эстония)/"Шкендия" (Македония)

"Судува" (Литва)/"Црвена Звезда" (Сербия) - ХИК (Финляндия)/"Торсхавн" (Фареры)

"Слован" (Словакия)/"Сутьеска" (Черногория) - АПОЭЛ (Кипр)

"Валур" (Исландия)/"Марибор" (Словения) - "Арарат-Армения" (Армения)/АИК (Швеция)

Путь претендентов

"Виктория Пльзень" (Чехия) - "Олимпиакос" (Греция)

ПСВ (Голландия) - "Базель" (Швейцария)