Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров считает, что голкипер «Локомотива» Гильерме должен был лучше сыграть, когда «Ювентус»? забивал второй гол в 3-м туре Лиги чемпионов.

— Единственный шанс был, если бы Гильерме отбил мяч куда-нибудь в сторону, — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ». — Он еле дотянулся? Надо дотягиваться значит, надо помогать своим ребятам, которые терпели и терпели.

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