Верратти разочарован критикой после вылета от «Баварии» и задумался об уходе из «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти может покинуть клуб, сообщает Calciomercato.

30-летний итальянец разочарован критикой, которой его подвергли после вылета парижан от «Баварии» (0:1; 0:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов. В связи с этим полузащитник задумался о смене клуба. Интерес к нему уже проявил «Ювентус».

В текущем сезоне Верратти провел 29 матчей за клуб во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2026 года.