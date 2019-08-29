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Василий Кикнадзе — о жеребьевке: «Предпочтений нет. Кто будет — тот будет»

06:32
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Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе отметил, что ему все равно, кто будет соперником команды в группе Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится сегодня.

— Какой бы соперник ни был в Лиге чемпионов, все хороши, — цитируют «Известия» Кикнадзе. — Предпочтений нет. Кто будет — тот будет. Я абсолютный фаталист. Кто бы ни был в нашей группе, если мы чего-то хотим добиться, то должны с ними играть.

Лига чемпионов: новости и статьи, обзоры, турнирная таблица, календарь игр

Дополнительная информация

https://iz.ru/915141/sevastian-terletckii-nikita-pavlov/lokolizatciia-chto-zhdet-rossiiskie-kluby-v-evrokubkakh

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