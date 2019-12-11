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Ван де Бек считает, что «Аяксу» в матче с «Валенсией» не хватило Промеса и Нереса

11:14
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Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек не считает, что голландскую команду можно назвать элитной. Накануне она проиграла «Валенсии» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов и не смогла выйти в плей-офф.

— Нет, я думаю, что нам действительно нужно предпринять шаги, чтобы сделать это, если мы хотим приблизиться к такому уровню, — цитирует хавбека Voetbalprimeur. — Мы еще не достигли этой стадии. У нас есть большой выбор игроков, поэтому мы должны быть в состоянии заменить отсутствующих. Но Куинси Промес и Давид Нерес — парни со скоростью. Их, конечно, не хватает, это очевидно.

У нас такой хороший сезон. Мы будем глупцами, если потеряем все.

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