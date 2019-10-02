«Валенсия» — «Аякс»: Промес выйдет в стартовом составе, Черышев — в запасе
21:05
«Валенсия» и «Аякс» объявили составы на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Экс-нападающий «Спартака» Квинси Промес выйдет в стартовом составе гостей. Полузащитник сборной России Денис Черышев остался на скамейке запасных хозяев.
«Валенсия»: Силлессен, Хауме Коста, Габриэл, Гонсалу Гедеш, Парехо, Коклен, Васс, Родриго, Торрес, Гомес, Гарай.
«Аякс»: Онана, Велтман, Альварес, ван де Бек, Тадич, Промес, Блинд, Мартинес, Зиех, Дест, Тальфико.
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