«Валенсия» и «Аякс» объявили составы на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Экс-нападающий «Спартака» Квинси Промес выйдет в стартовом составе гостей. Полузащитник сборной России Денис Черышев остался на скамейке запасных хозяев.

«Валенсия»: Силлессен, Хауме Коста, Габриэл, Гонсалу Гедеш, Парехо, Коклен, Васс, Родриго, Торрес, Гомес, Гарай.

«Аякс»: Онана, Велтман, Альварес, ван де Бек, Тадич, Промес, Блинд, Мартинес, Зиех, Дест, Тальфико.

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