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«Валенсия» — «Аякс»: Промес выйдет в стартовом составе, Черышев — в запасе

21:05
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«Валенсия» и «Аякс» объявили составы на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Экс-нападающий «Спартака» Квинси Промес выйдет в стартовом составе гостей. Полузащитник сборной России Денис Черышев остался на скамейке запасных хозяев.

«Валенсия»: Силлессен, Хауме Коста, Габриэл, Гонсалу Гедеш, Парехо, Коклен, Васс, Родриго, Торрес, Гомес, Гарай.

«Аякс»: Онана, Велтман, Альварес, ван де Бек, Тадич, Промес, Блинд, Мартинес, Зиех, Дест, Тальфико.

Валенсия — Аякс

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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