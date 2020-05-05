Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

В УЕФА заявили о наличии альтернативных сценариев по завершению еврокубков

19:14
УЕФА.
УЕФА.
Теги:

У УЕФА есть альтернативные сценарии завершения Лиги чемпионов и Лиги Европы. Об этом заявил директор департамента национальных ассоциаций Душан Лакович. Сезон был прерван из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что еврокубки планируют доиграть в августе.

— Мы следим за ситуацией со здравоохранением в Европе, — цитирует Лаковича Football Italia. — УЕФА полностью осведомлен о происходящем. У нас есть несколько сценариев, как продолжить Лигу чемпионов и Лигу Европы. Нынешний сценарий, который мы обнародовали для всех федераций и клубов, состоит в том, чтобы турниры продолжились в августе, а финалы состоялись в конце месяца. Этот сценарий остается действительным, мы работаем, исходя из него. Мы надеемся, что он не претерпит изменений, но на этот случай у нас есть и альтернативные сценарии. Наша цель — завершить сезон.

По данным Worldometer, в мире зарегистрировано 3 680 210 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 254 283 человека умерли, выздоровели — 1 215 310.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир