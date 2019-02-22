В 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА киевское "Динамо" сыграет с "Хоффенхаймом", "Атлетико" - с "Реалом"

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Киевское "Динамо" встретится с "Хоффенхаймом". В случае выхода в четвертьфинал украинский клуб встретится с победителем мадридского дерби "Атлетико" - "Реал".

Игры 1/8 финала пройдут 12-13 марта, четвертьфиналы - 2-3 апреля. Полуфиналы и финал пройдут 26 и 29 апреля соответственно в Ньоне на стадионе "Коловрей".

1/8 финала (матчи 12 и 13 марта)

"Челси" (Англия) - "Монпелье" (Франция)

"Мидтьюлланн" (Дания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Динамо" Зг (Хорватия) - "Ливерпуль" (Англия)

"Лион" (Франция) - "Аякс" (Голландия)

"Барселона" (Испания) - "Герта" (Германия)

"Порту" (Португалия) - "Тоттенхэм" (Англия)

"Хоффенхайм" (Германия) - "Динамо" К (Украина)

"Атлетико" (Испания) - "Реал" (Испания)

1/4 финала (2/3 апреля)

1. "Барселона"/"Герта" - "Лион"/"Аякс"

2. "Хоффенхайм"/"Динамо" К - "Атлетико"/"Реал"

3. "Порту"/"Тоттенхэм" - "Мидтьюлланн"/"МЮ"

4. "Челси"/"Монпелье" - "Динамо" Зг/"Ливерпуль"

1/2 финала (26 апреля)

Победитель четвертьфинала 1 - Победитель четвертьфинала 4

Победитель четвертьфинала 2 - Победитель четвертьфинала 3

Финал (29 апреля)