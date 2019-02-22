В 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА киевское "Динамо" сыграет с "Хоффенхаймом", "Атлетико" - с "Реалом"

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Киевское "Динамо" встретится с "Хоффенхаймом". В случае выхода в четвертьфинал украинский клуб встретится с победителем мадридского дерби "Атлетико" - "Реал".
Игры 1/8 финала пройдут 12-13 марта, четвертьфиналы - 2-3 апреля. Полуфиналы и финал пройдут 26 и 29 апреля соответственно в Ньоне на стадионе "Коловрей".
1/8 финала (матчи 12 и 13 марта)
"Челси" (Англия) - "Монпелье" (Франция)
"Мидтьюлланн" (Дания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
"Динамо" Зг (Хорватия) - "Ливерпуль" (Англия)
"Лион" (Франция) - "Аякс" (Голландия)
"Барселона" (Испания) - "Герта" (Германия)
"Порту" (Португалия) - "Тоттенхэм" (Англия)
"Хоффенхайм" (Германия) - "Динамо" К (Украина)
"Атлетико" (Испания) - "Реал" (Испания)
1/4 финала (2/3 апреля)
1. "Барселона"/"Герта" - "Лион"/"Аякс"
2. "Хоффенхайм"/"Динамо" К - "Атлетико"/"Реал"
3. "Порту"/"Тоттенхэм" - "Мидтьюлланн"/"МЮ"
4. "Челси"/"Монпелье" - "Динамо" Зг/"Ливерпуль"
1/2 финала (26 апреля)
Победитель четвертьфинала 1 - Победитель четвертьфинала 4
Победитель четвертьфинала 2 - Победитель четвертьфинала 3
Финал (29 апреля)