Ужасные ошибки Кариуса и триумф «Реала»: 2 года спустя киевского финала Лиги чемпионов

Сегодня исполняется два года со дня финала Лиги чемпионов-2017/18 в Киеве. «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:1.

Матч запомнился ужасными ошибками голкипера «красных» Лориса Кариуса. Немецкий вратарь сначала грубо ошибся при передаче, позволив Кариму Бензема забить в пустые ворота. Голкипер бросил мяч в ноги французу. После этого немец не сумел отразить дальний удар Гарета Бэйла.

Для «Реала» это была третья победа подряд в Лиге чемпионов. До этого ни один клуб не смог выиграть турнир два и более раз подряд. Зинедин Зидан стал первым тренером, победившим в трех розыгрышах Лиги чемпионов, а Криштиану Роналду — первым пятикратным обладателем трофея.