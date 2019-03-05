Уле Гуннар Сульшер: "Войти в историю – это не мотивация, мотивация – выход в следующий раунд ЛЧ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер на пресс-конференции в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" заявил, что его команда может совершить камбэк и выйти в четвертьфинал ЛЧ, сообщает официальный сайт УЕФА.

– В прошлом году "Ювентус" со счетом 0:3 проиграл "Реалу", а потом выигрывал 3:0. Были еще "ПСЖ" с "Барселоной". Примеров, когда команды совершают такие камбэки, много.

Когда в тебя никто не верит, надо показывать, что у тебя есть характер. Войти в историю – это не мотивация, мотивация – выход в следующий раунд ЛЧ. В своей лучшей форме мы способны тягаться с "ПСЖ".

В пылу борьбы в первом матче мы допустили пару ошибок, и на таком уровне соперники топ-класса за это наказывают. В Премьер-Лиге такое иногда может сойти с рук, но не в Лиге чемпионов, – цитирует Сульшера пресс-служба УЕФА.

Напомним, что первая встреча между "МЮ" и "ПСЖ" завершилась со счетом 2:0 в пользу парижан.

"ПСЖ" – "Манчестер Юнайтед": Лига чемпионов, онлайн-трансляция, 6 марта, начало – в 23.00 (мск).