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УЕФА не станет наказывать «Црвену Звезду» за советский танк, пригнанный к стадиону

15:17
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УЕФА принял решение не будет применять каких-либо санкций к «Црвене Звезде» за танк, который появился у стадиона команды перед ответным матчем 4-го отоборочного раунда Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (1:1). Перед матчем у стадиона в Белграде появился старый советский танк, украшенный символикой клуба.

— Болельщики «Црвены Звезды» получили одобрение компетентных органов на создание танка в клубных цветах возле стадиона, — цитирует Blic Online ответ УЕФА. — Его постановка не имеет ничего общего с сегодняшним матчем плей-офф Лиги чемпионов.

По сумму двух встреч «Црвена Звезда» (3:3) смогла выйти в групповой турнир Лиги чемпионов.

Лига чемпионов-2019/20: расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр

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