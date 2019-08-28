УЕФА не станет наказывать «Црвену Звезду» за советский танк, пригнанный к стадиону

УЕФА принял решение не будет применять каких-либо санкций к «Црвене Звезде» за танк, который появился у стадиона команды перед ответным матчем 4-го отоборочного раунда Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (1:1). Перед матчем у стадиона в Белграде появился старый советский танк, украшенный символикой клуба.

— Болельщики «Црвены Звезды» получили одобрение компетентных органов на создание танка в клубных цветах возле стадиона, — цитирует Blic Online ответ УЕФА. — Его постановка не имеет ничего общего с сегодняшним матчем плей-офф Лиги чемпионов.

По сумму двух встреч «Црвена Звезда» (3:3) смогла выйти в групповой турнир Лиги чемпионов.

Лига чемпионов-2019/20: расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр