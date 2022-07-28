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УЕФА начал расследование по факту поведения болельщиков на матче «Фенербахче» против киевского «Динамо»

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в
Матч «Фенербахче» — «Динамо» Киев.
Фото Global Look Press

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал дисциплинарное расследование по факту поведения турецких болельщиков на матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Фенербахче» и киевским «Динамо» (1:2). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заяление УЕФА.

27 июля после пропущенного на 57-й минуте гола фанаты стамбульской команды начали выкрикивать имя президента России во время встречи с «Динамо».

Расследование поведения болельщиков «Фенербахче» пройдет в соответствии со статьей 31 (4) дисциплинарного регламента.

«Динамо» победило «Фенербахче» по итогам двух игр со счетом 2:1 и вышло в 3-й квалификационный раунд ЛЧ, где сыграет с австрийским «Штурмом». Матчи пройдут 2 и 9 августа.

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу ранее заявил, что не ожидал таких скандирований. Румынский специалист отказался приходить на послематчевую пресс-конференцию из-за кричалки турецких фанатов.

Источник: https://tass.ru/sport/15335483
Футбол
ФК Динамо (Киев)
ФК Фенербахче
УЕФА
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