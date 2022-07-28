Булыкин — о победе «Ференцвароша» над «Слованом»: «Ждем Черчесова в групповом этапе ЛЧ»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу «Ференцвароша» над «Слованом» (4:1) во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Одним словом, молодец. Немножко переживал после первой встречи. Но «Ференцварош» молодцы, добились своего. Впереди еще два матча против «Карабаха». Но думаю, что все возможно. Желаю удачи Черчесову, чтобы мечта болельщиков венгерского клуба и тренера осуществилась. Ждем «Ференцварош» в групповом этапе Лиги чемпионов», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

В третьем квалификационном раунде «Ференцварош» встретится с «Карабахом». Первый матч состоится 2 августа в Баку, ответная игра пройдет 9 августа в Будапеште.