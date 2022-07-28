Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 18:41

Фанаты «Фенербахче» по ошибке атаковали соцсети московского «Динамо» вместо киевского

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в
Матч «Фенербахче» — «Динамо» Киев.
Фото Global Look Press

Турецкие болельщики оставили в социальных сетях московского «Динамо» множество комментариев с российскими флагами после матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Фенербахче» и киевским «Динамо» (1:2 д.в.).

После пропущенного на 57-й минуте гола фанаты стамбульской команды начали выкрикивать имя президента России. По информации РИА «Новости», после окончания матча турецкие болельщики решили продолжить дразнить «Динамо», но перепутали социальные сети двух клубов и начали оставлять комментарии на странице московской команды. Пресс-служба киевского «Динамо» ограничила возможность комментирования своих публикаций.

Матч «Фенербахче» — «Динамо» состоялся 27 июля. Киевская команда победила в дополнительное время со счетом 2:1 и вышла в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, в котором встретится с австрийским «Штурмом».

Первый матч между «Динамо» и «Штурмом» состоится 2 августа, ответная встреча пройдет 9 августа.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220728/dinamo-1805658396.html
Футбол
ФК Динамо (Киев)
ФК Динамо (Москва)
ФК Фенербахче
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Лисички: польза и вред. Как варить и хранить?
«Хочется крепко поцеловать Черчесова в лысину». Болельщики «Ференцвароша» в восторге от российского тренера после победы в Лиге чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

УЕФА начал расследование по факту поведения болельщиков на матче «Фенербахче» против киевского «Динамо»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости