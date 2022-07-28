Фанаты «Фенербахче» по ошибке атаковали соцсети московского «Динамо» вместо киевского

Турецкие болельщики оставили в социальных сетях московского «Динамо» множество комментариев с российскими флагами после матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Фенербахче» и киевским «Динамо» (1:2 д.в.).

После пропущенного на 57-й минуте гола фанаты стамбульской команды начали выкрикивать имя президента России. По информации РИА «Новости», после окончания матча турецкие болельщики решили продолжить дразнить «Динамо», но перепутали социальные сети двух клубов и начали оставлять комментарии на странице московской команды. Пресс-служба киевского «Динамо» ограничила возможность комментирования своих публикаций.

Матч «Фенербахче» — «Динамо» состоялся 27 июля. Киевская команда победила в дополнительное время со счетом 2:1 и вышла в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, в котором встретится с австрийским «Штурмом».

Первый матч между «Динамо» и «Штурмом» состоится 2 августа, ответная встреча пройдет 9 августа.