Мацуев хотел бы увидеть «Бенфику» в соперниках «Спартака» в квалификации Лиги чемпионов

Народный артист РФ, болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» оценил потенциальных соперников красно-белых в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Было бы любопытно увидеть «Бенфику» в соперниках «Спартака», — сказал Мацуев «СЭ». — Руй Витория против бывшего клуба. Обычно такие противостояния очень интересные. Даже если нам попадется команда ниже рейтингом — это не значит, что нужно играть с меньшей отдачей. Сейчас любая команда может обыграть любую, у всех высокий уровень, все равны. Все клубы хотят попасть в Лигу чемпионов. «Спартак» особенно этого хочет. Мы давно уже не слышали гимн главного европейского клубного турнира. Красно-белые много раз уже обжигались в квалификации. Давайте держать кулаки, чтобы все было хорошо».

Мацуев также считает, что сейчас для «Спартака» приоритет — это сохранить игроков в команде.

«Для «Спартака» сейчас самое главное не потерять игроков. Говорят, что Крал может уйти. Он важная фигура в центральной оси команды. Его уход — это проблема для «Спартака», на самом деле. Надо будет смотреть, кем его можно заменить. Об этом нужно говорить, а не выбирать себе соперников», — добавил Мацуев.

В третьем раунде отбора ЛЧ красно-белые могут сыграть с «Монако», «Бенфикой», «Селтиком», венским «Рапидом», «Галатасараем» и датским «Мидтьюлланном».

Жеребьевка пройдет 19 июля. Первый матч состоится 3 или 4 августа, ответный — 10 августа.

(Артем Бухаев)