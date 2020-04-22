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УЕФА может раздать путевки в еврокубки на основании своего рейтинга

14:03
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант, по которому путевки в еврокубки достанутся лучшим командам в рейтинге организации, сообщает La Repubblica, Все ведущие чемпионаты остановлены из-за пандемии коронавируса.

Если чемпионаты не будут возобновлены, УЕФА может раздать путевки в Лигу чемпионов и Лигу Европы на основании своего рейтинга и не обращать внимания на турнирные таблицы. Ранее УЕФА рекомендовал федерациям все же завершить сезон.

В таком случае вне Лиги чемпионов окажется «Интер», зато в числе участников турнира окажется «Арсенал», Лондонцы занимают девятое место в турнирной таблице АПЛ.

По последним данным Worldometers, общее число зараженных в мире достигло 2 557 917 человек. Зафиксировано 177 688 летальных исходов, 695 325 человек выздоровели.

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