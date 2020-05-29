Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

УЕФА может провести «финал четырех» Лиги чемпионов в Германии или Турции

10:57
Теги:

УЕФА хочет возобновить Лигу чемпионов 7 и 8 августа с отсутствующими ответными матчами 1/8 финала, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, уже ведутся переговоры о проведении «финала четырех» в Стамбуле. Однако есть вариант провести турнир в Германии, где уже возобновились матчи бундеслиги.

В 1/8 финала остались четыре пары, которые еще не провели ответный матч: «Реал» — «Манчестер Сити», «Челси» — «Бавария», «Лион» — «Ювентус» и «Наполи» — «Барселона». «ПСЖ», «Аталанта», «Атлетико» и «Лейпциг» вышли в четвертьфинал.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир