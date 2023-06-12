Турция заработала 200 миллионов долларов на проведении финала Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов принес Турции 200 миллионов долларов, заявил глава турецкой футбольной федерации Мехмет Бююкэкши.

Игра проходила на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле.

«На финал приехали гости со всего мира и внесли вклад в экономику нашей страны в виде 200 миллионов долларов», — цитирует Бююкэкши газета Sozcu.

В решающем матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Интер» (1:0) благодаря голу Родри. Команда Хосепа Гвардиолы впервые в своей истории стала обладателем главного европейского трофея.