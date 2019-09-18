Три супер-ставки на матчи Лиги чемпионов
В среду, 18 сентября, пройдут матчи первого тура Лиги чемпионов. «ПСЖ» встретится с «Реалом», «Атлетико» примет «Ювентус», а «Локомотив» на выезде сыграет против «Байера». Предлагаем три крутых ставки от журналиста «СЭ» Кирилла Бурдакова.
«ПСЖ» — «Реал»: «ПСЖ» забьет больше 1,5 голов
— Интересная пара, особенно по тому состоянию, в котором обе команды подходят к матчу. У «ПСЖ» ужас в атаке — Кавани и Мбаппе травмированы. У «Реала» начало сезона не очень плохое, но команда пока не кажется тем монстром, каким была два-три года назад. Думаю, в этом матче будут голы. «ПСЖ», несмотря на все свои проблемы, забьет больше одного мяча «Реалу», который к тому же остался без Серхио Рамоса.
Коэффициент БК «Лига Ставок» на «Тотал» больше 1,5 для КОМ1 — 1,80
«Атлетико» — «Ювентус»: Роналду забьет
— «Атлетико» сильно меняется, «Ювентус» играет в исконно итальянский футбол, а главная звезда, Криштиану Роналду, пока находится в тени. Думаю, что в Мадриде он наконец проявит себя и отметится голом. Португалец забил 7 мячей в ворота «Атлетико» в ЛЧ, хотя в гостевых играх не отличался ни разу.
Коэффициент БК «Лига Ставок» на «Роналду забьет» — 3,04
«Байер» — «Локомотив»: «Локо» не проиграет плюс обе не забьют
— Букмекеры очень сильно не верят в «Локо», «Байер» — явный фаворит, который хорошо начал чемпионат. Но на выходных влетел «Боруссии» 0:4 в гостях без особых шансов. К тому же «Локомотив» любит таких соперников. Не знаю, насколько сейчас у команды Юрия Семина получится противостоять той команде, которая будет владеть мячом практически все время и нагнетать, но «Локо» исторически нравилось убегать в контратаки. Единственное, что может помешать — оба брата Миранчука пока под вопросом. «Байер» этом сезоне выиграл всего один второй тайм из четырех, забив один гол. В остальных матчах во вторых таймах он сбавлял. Поставлю на то, что «Байер» не выиграет второй тайм, то есть будет либо ничья, либо победа «Локо», к тому же одна из команд, а может и обе, не забьют.
Коэффициент БК «Лига Ставок» на Х2 + «обе забьют: нет» — 2,75
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