Словения — Россия: Дивеев забил гол затылком
11 октября, 22:13
Защитник сборной России Игорь Дивеев отличился в матче отборочного цикла ЧМ-2022 против команды Словении. Он открыл счет в первом тайме — 1:0.
Дивеев выиграл верховую борьбу в штрафной после подачи в исполнении Даниила Фомина. Дивеев первым добрался до мяча, и затылком срезал его в ворота Яна Облака.
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
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