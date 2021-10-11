Защитник сборной России Игорь Дивеев отличился в матче отборочного цикла ЧМ-2022 против команды Словении. Он открыл счет в первом тайме — 1:0.

Дивеев выиграл верховую борьбу в штрафной после подачи в исполнении Даниила Фомина. Дивеев первым добрался до мяча, и затылком срезал его в ворота Яна Облака.