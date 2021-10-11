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Словения — Россия: Дивеев забил гол затылком

11 октября, 22:13
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Защитник сборной России Игорь Дивеев отличился в матче отборочного цикла ЧМ-2022 против команды Словении. Он открыл счет в первом тайме — 1:0.

Дивеев выиграл верховую борьбу в штрафной после подачи в исполнении Даниила Фомина. Дивеев первым добрался до мяча, и затылком срезал его в ворота Яна Облака.

Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia)

Словения — Россия

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Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры