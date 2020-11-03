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Тренер «Лацио» выделил Дзюбу, Барриоса, Ловрена и Дриусси

21:24
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Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

— Чем опасен «Зенит»? Кого вы выделите в составе «Зенита»?

— «Зенит» — отличная команда, которая выиграла в прошлом году чемпионат России. Главный тренер прекрасно знает, как поставить отличную игру. У соперника есть отличные игроки. Мы знаем Ловрена, Барриоса, Дзюбу, Дриусси. Это высококачественные игроки.

— «Зенит» потерпел поражение в первых двух матчах. Это совпадение?

— Я смотрел оба матча «Зенита». На мой взгляд, с «Брюгге» он не заслуживал поражения. Он бился так же, как и «Брюгге». Но «Зенит» больше владел мячом, создал больше моментов. А в Дортмунде матч был другим, более оборонительным, если сравнивать с матчем против «Брюгге». (Гоша Чернов)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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