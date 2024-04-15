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Хави — об ответном матче с «ПСЖ»: «Для «Барселоны» это может быть большой возможностью»

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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«Для всех нас это может быть большой возможностью. У нас большие ожидания от этой игры. Это может быть особенный вечер», — приводит слова Хави AS.

Встреча состоится 16 апреля в Барселоне. Начало — в 16.00 мск. Первая игра закончилась победой каталонцев со счетом 3:2.

44 летний Хави в январе объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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