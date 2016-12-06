22:52 6 декабря | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Томас Тухель: "Желание Обамеянга перейти в "Реал" - это нормально"

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Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель в преддверии игры группового турнира Лиги чемпионов против "Реала" отметил, что понимает желание нападающего команды Пьера-Эмерика Обамеянга перейти в мадридскую команду. Ранее габонец неоднократно высказывал заинтересованность в переходе в "Королевский клуб".

– Мне очевидно, что без Обамеянга "Боруссия" не достигнет своих целей в этом сезоне, – цитирует AS Тухеля. – Он делает нашу команду лучше, Пьер-Эмерик в любой момент может решить исход встречи. Желание любого талантливого футболиста перейти в "Реал" понятно, и это нормально, ведь мы говорим об одном из лучших клубов в мире.

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