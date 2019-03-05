Томас Тухель: "Участие Кавани под вопросом, примем решение в день игры с "МЮ"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт УЕФА.

– Участие Кавани по-прежнему под вопросом. Решение по нему примем перед завтрашней игрой.

Нужно забыть результат первого матча. Наши принципы игры в футбол должны остаться неизменными. Нужно всегда стремиться к большему и пытаться прогрессировать. Нельзя называть "ПСЖ" среди фаворитов Лиги чемпионов. Наша история не позволяет сделать это. Проведу аналогию с теннисом – вы не можете сказать, что выиграете Ролан Гаррос, если уже не дошли хотя бы до полуфинала.

Сульшер неоднократно демонстрировал, как он важен для команды. За полчаса, 10 минут, за любой отрезок времени он всегда показывал дух, который, в моем понимании, и характеризует "МЮ". Его команда готова абсолютно на все. И у "МЮ" отличная статистика под руководством Сульшера, – приводит слова Тухеля пресс-служба УЕФА.

Напомним, что первая встреча между "МЮ" и "ПСЖ" завершилась со счетом 2:0 в пользу парижан.

"ПСЖ" – "Манчестер Юнайтед": Лига чемпионов, онлайн-трансляция, 6 марта, начало – в 23.00 (мск).