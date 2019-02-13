Томас Тухель: "Считал, что у Ди Марии хорошие отношения с болельщиками"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель прокомментировал реакцию болельщиков "Манчестер Юнайтед" (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Goal.com.

Напомним, что в 30-летнего аргентинца во втором тайме фанаты "МЮ" кинули бутылку пива, но нападающий не стушевался и сделал вид, что хлебнул и отбросил в сторону.

– Я считал, что у него хорошие отношения с болельщиками. В первом тайме он немного нервничал, ему нужно было быть поспокойнее. В конце концов он сыграл здорово. Рад, что он сохранял уверенность. Рад, что он всегда оставался очень надежным, потому что он всегда усердно работает.

Ди Мария всегда отдает все силы и поэтому его легко простить за не самый лучший первый тайм. Это был классный камбэк в его исполнении, и я очень рад. Безусловно, он нам очень помог, – цитирует Тухеля Goal.com.

Все о Лиге чемпионов – здесь