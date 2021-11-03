Тиагу и Фабинью смогут помочь «Ливерпулю» в матче с «Атлетико»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что полузащитники Тиагу Алькантара и Фабинью восстановились от травм.
«Тиагу и Фабинью тренировались в обычном режиме, они готовы сыграть. Это пойдет нам на пользу», — приводит Goal слова Клоппа.
В сезоне-2021/22 Тиагу провел 5 матчей за «Ливерпуль», на его счету 1 результативная передача. У Фабинью 1 мяч и 1 голевой пас в 9 играх за мерсисайдцев в нынешнем сезоне.
Матч «Ливерпуль» — «Атлетико» состоится сегодня, 3 ноября, начало — в 22.45 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю