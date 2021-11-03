Кьеза повторил рекорд Трезеге по голам за «Ювентус» в Лиге чемпионов
Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза повторил рекорд бывшего форварда итальянской команды Давида Трезеге, сообщает Opta.
24-летний итальянец стал первым игроком «Юве» с 2001 года, которому удалось забить в 4 домашних матчах подряд в Лиге чемпионов.
4 — Federico Chiesa is the first Juventus player to have scored in four consecutive home games in Champions League since David Trezeguet in November 2001. Unchained.#JuveZenit pic.twitter.com/6qAS0Vjh6d— OptaPaolo ? (@OptaPaolo) November 2, 2021
В ночь со 2 на 3 ноября Кьеза отличился голом в матче 4-го тура групповой стадии ЛЧ против «Зенита» (4:2).
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