Полузащитник «Реал Сосьедад» Субименди — о ничьей с «Интером»: «Мы заслуживали большего»

Полузащитник «Реал Сосьедад» Мартин Субименди поделился эмоциями после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Интером» (1:1).

«Нам больно, потому что в итоге мы потеряли очки. До игры ничья с «Интером» звучало хорошо, но после матча кажется, что мы заслуживали большего», — приводит пресс-служба УЕФА слова Субименди.

Также футболист высказался о своем дебюте в Лиге чемпионов.

«Лига чемпионов — это турнир, в котором мы все стремимся сыграть, и сделать это в моем родном городе, выйти на поле в футболке «Реал Сосьедад» перед этими людьми — это самое лучшее чувство», — добавил он.

После первого тура «Реал Сосьедад» и «Интер» делят 2-3 места в группе D. Обе команды имеют 1 очко. 3 октября испанская команда на выезде сыграет против «Ред Булл».