Альгуасиль: «Больно, ведь мы сделали все для победы, но гордимся своей игрой против одной из лучших команд ЛЧ»

Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль прокомментировал ничью с «Интером» (1:1) в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Это больно, потому что мы сделали все для победы. Мы провели отличную игру и могли делать счет 3:0 уже к 80-й минуте. Мы очень гордимся нашей игрой против одной из лучших команд Лиги чемпионов, которая забила пять мячей «Милану», — сказал тренер после игры.

После 1-го тура «Реал Сосьедад» и «Интер» делят 2-е и 3-е места в группе D. Обе команды набрали по 1 очку. 3 октября испанская клуб на выезде сыграет против «Зальцбурга».