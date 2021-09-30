Жорже Жезуш ждал, что «Бенфика» пропустит от «Барселоны»

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш после победы над «Барселоной» (3:0) в Лиге чемпионов признался, что ждал пропущенного гола.

«Я знал, что нам нужно забить больше одного мяча, чтобы победить «Барселону». Рассчитывал на пропущенный гол в сегодняшней игре, но мы очень здорово сыграли в защите», — цитирует пресс-служба УЕФА Жезуша.

После двух туров каталонцы набрали 0 очков и занимают последнюю строчку в группе. «Бенфика» идет на второй строчке с 4 очками.