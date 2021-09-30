Жорже Жезуш ждал, что «Бенфика» пропустит от «Барселоны»
03:42
Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш после победы над «Барселоной» (3:0) в Лиге чемпионов признался, что ждал пропущенного гола.
«Я знал, что нам нужно забить больше одного мяча, чтобы победить «Барселону». Рассчитывал на пропущенный гол в сегодняшней игре, но мы очень здорово сыграли в защите», — цитирует пресс-служба УЕФА Жезуша.
После двух туров каталонцы набрали 0 очков и занимают последнюю строчку в группе. «Бенфика» идет на второй строчке с 4 очками.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032704--benfica-vs-barcelona/standings/?iv=true
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